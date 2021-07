Reggio Calabria: si assentavano durante l’orario di servizio e falsificavano orari e dati, denunciati 49 dipendenti dell’ASP [DETTAGLI] (Di mercoledì 7 luglio 2021) denunciati 49 dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Provinciale di Reggio Calabria, ritenuti responsabili di truffa aggravata e falsità materiale I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria, a conclusione di una indagine denominata “Johnny” e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, Sostituto Procuratore Dott. Rocco Cosentino, hanno notificato un avviso di conclusione indagini ed informazione di garanzia nei confronti di 49 dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Provinciale di Reggio Calabria, ritenuti ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021)49dell’Azienda Ospedaliera Provinciale di, ritenuti responsabili di truffa aggravata e falsità materiale I Carabinieri del Nas di, a conclusione di una indagine denominata “Johnny” e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, Sostituto Procuratore Dott. Rocco Cosentino, hanno notificato un avviso di conclusione indagini ed informazione di garanzia nei confronti di 49dell’Azienda Ospedaliera Provinciale di, ritenuti ...

