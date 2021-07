Operazione della GdF: in contrasto al contrabbando internazionale di prodotti petroliferi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Operazione della GdF : in contrasto al contrabbando di prodotti petroliferi. Sono 4 le persone raggiunte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip di Nocera Inferiore (Salerno). nell’ambito dell’inchiesta della Procura nocerina su frodi fiscali connesse al contrabbando internazionale di prodotti petroliferi. Emessi sequestri preventivi di somme in denaro e altri beni per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021)GdF : inaldi. Sono 4 le persone raggiunte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip di Nocera Inferiore (Salerno). nell’ambito dell’inchiestaProcura nocerina su frodi fiscali connesse aldi. Emessi sequestri preventivi di somme in denaro e altri beni per

