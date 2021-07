Lamborghini Aventador Ultimae - Precede l'era ibrida con il più potente dei V12 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Varcare la soglia d'ingresso della fabbrica di Sant'Agata Bolognese è sempre un'esperienza speciale. Ed è una gioia sia per gli occhi sia per l'udito. L'inconfondibile sibilo del motorino d'avviamento di una Aventador, e il successivo fragore del dodici cilindri a V di sessanta gradi, è una presenza pressoché costante, che riecheggia a ogni ora del giorno attraverso lo stabilimento. Oggi sono qui proprio per assistere in anteprima alla celebrazione del motore simbolo della Lamborghini, quel V12 che dal 1963 spinge tutte le ammiraglie del Toro. Canto del cigno. Quella che sto per vedere è infatti l'ultima Lambo spinta da un dodici cilindri aspirato a ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 luglio 2021) Varcare la soglia d'ingresso della fabbrica di Sant'Agata Bolognese è sempre un'esperienza speciale. Ed è una gioia sia per gli occhi sia per l'udito. L'inconfondibile sibilo del motorino d'avviamento di una, e il successivo fragore del dodici cilindri a V di sessanta gradi, è una presenza pressoché costante, che riecheggia a ogni ora del giorno attraverso lo stabilimento. Oggi sono qui proprio per assistere in anteprima alla celebrazione del motore simbolo della, quel V12 che dal 1963 spinge tutte le ammiraglie del Toro. Canto del cigno. Quella che sto per vedere è infatti l'ultima Lambo spinta da un dodici cilindri aspirato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini Aventador Le migliori macchine elettriche per bambini Lamborghini Aventador Sv Riproduzione dettagliata della fuoriserie di Sant'Agata Bolognese con tanto di portiere ad ali di gabbiano, la mini Lamborghini Aventador Sv elettrica è spinta da un doppio ...

Lamborghini, il 7 luglio potrebbe debuttare una nuova Aventador Offerti 7,5 miliardi di euro per Lamborghini ma Audi rifiuta la proposta 1 Auto 26 Mag

Lamborghini Aventador Ultimae, Canto del Cigno per il V12 Lamborghini presenta la Aventador Ultimae massima espressione e capitolo finale del glorioso V12 aspirato di Sant'Agata. Dopo di lei, sarà rivoluzione ...

