Italia-Spagna, ad ottobre la rivincita! Data semifinale Nations League, orario, programma, tv (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’impresa degli uomini di Roberto Mancini ha regalato grandi emozioni a tutti: la qualificazione alla Finale degli Europei 2021 di calcio, dopo una vittoria sofferta contro la Spagna, è stata la dimostrazione dell’essenza del gruppo creato dall’ex tecnico dell’Inter. Le Furie Rosse però avranno modo di prendersi una rivincita presto. Si tratta delle semifinali della Nations League 2021 che si terranno in Italia, tra Milano e Torino, e vedranno protagoniste le due compagini il 6 di ottobre, oltre a Francia e Belgio. Scontri di un certo rilievo che rappresenteranno un bel balco di prova per la truppa di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’impresa degli uomini di Roberto Mancini ha regalato grandi emozioni a tutti: la qualificazione alla Finale degli Europei 2021 di calcio, dopo una vittoria sofferta contro la, è stata la dimostrazione dell’essenza del gruppo creato dall’ex tecnico dell’Inter. Le Furie Rosse però avranno modo di prendersi una rivincita presto. Si tratta delle semifinali della2021 che si terranno in, tra Milano e Torino, e vedranno protagoniste le due compagini il 6 di, oltre a Francia e Belgio. Scontri di un certo rilievo che rappresenteranno un bel balco di prova per la truppa di ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - gilnar76 : Italia Spagna, ascolti record: 77% di share e 19,5 milioni di spettatori #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - anymalfoy934 : RT @avquasea: attrici spagnole che non si fanno scrupoli a dire che la pansessualità non esiste, mentre in Italia abbiamo quel cesso di 3r0… -