Inghilterra Danimarca 2-1 LIVE: Kane fa esplodere Wembley, gli inglesi volano in finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per la semifinale di Euro2020 tra Inghilterra e Danimarca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Wembley”, l’Inghilterra va sotto dopo la meraviglia su punizioni di Damsgaard, recupera con un autogol di Kjaer e strappa il pass per la finale con il sigillo di Harry Kane ai supplementari. Sarà la prima storica finale all’Europeo per gli inglesi, ma onore ad una stupenda Danimarca, autrice di un’altra grandissima ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Allo stadio, il match valido per la semidi Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”, l’va sotto dopo la meraviglia su punizioni di Damsgaard, recupera con un autogol di Kjaer e strappa il pass per lacon il sigillo di Harryai supplementari. Sarà la prima storicaall’Europeo per gli, ma onore ad una stupenda, autrice di un’altra grandissima ...

Advertising

FBiasin : - L'#Inghilterra non perde a #Wembley dal 14 ottobre scorso. - Giocò proprio contro la #Danimarca. - Finì 0-1, se… - SkySport : ?? INGHILTERRA-DANIMARCA 2-1 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Damsgaard (30’) ? aut. #Kjaer (39’)… - SkySport : ?????????????? LA CARICA DEI TIFOSI INGLESI ?? @DiMarzio ? ??? INGHILTERRA ?? DANIMARCA ?? Euro 2020 - Semifinale ? Alle 21:00… - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: ?????????????? EURO2020, INGHILTERRA IN FINALE Saranno #Italia e #Inghilterra a giocarsi la finalissima di #Euro2020 domenica a… - sportli26181512 : Un'autorete e Kane: l'Inghilterra rimonta la Danimarca e sfida l'Italia in finale: Un'autorete e Kane: l'Inghilterr… -