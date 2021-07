Eurovision Song Contest 2022 | aperte le candidature per la città italiana ospitante Ecco i requisiti necessari

(Di mercoledì 7 luglio 2021)Leper la selezione dellache ospiterà l’sono ufficialmente. E lo resteranno solo per pochi giorni. Da oggi, mercoledì 7 luglio a lunedì 12 luglio (alle ore 24), leinteressate ad offrire i propri spazi alla manifestazione canora europea potranno farsi avanti presentando in un secondo momento alla Rai l’apposita documentazione, che dovrà rispettare dei rigidi parametri stabiliti dall’European ...

Da oggi, mercoledì 7 luglio a lunedì 12 luglio, alle ore 24.00, le città che vogliano partecipare alla selezione per ospitare la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest che si terrà in Italia a maggio 2022 potranno inviare una comunicazione all'indirizzo pec [email protected] I dettagli dell'annuncio al sito www.rai.it e www.ufficiostampa.rai.it

Le candidature per la selezione della città italiana che ospiterà l' Eurovision Song Contest 2022 sono ufficialmente aperte. E lo resteranno solo per pochi giorni. Da oggi, mercoledì 7 luglio a lunedì ...

Eurovision 2022: ecco il bando Rai per le città che si candidano ad ospitarlo con tutti i requisiti richiesti. C'è tempo fino al 12 luglio per candidarsi.