Dubai, incendio in container nave: forte esplosione nel porto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una nave portacontainer ancorata nell'enorme porto di Dubai ha preso fuoco. Lo ha riferito l'ufficio stampa degli Emirati Arabi. L'incendio ha causato una fortissima esplosione sentita in diverse zone ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 luglio 2021) Unaportaancorata nell'enormediha preso fuoco. Lo ha riferito l'ufficio stampa degli Emirati Arabi. L'ha causato una fortissimasentita in diverse zone ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Incendio è scoppiato in un container all'interno di una nave ancorata nel porto di #JebelAli, dopo che nel porto… - wattabass : RT @RadioBullets: Secondo il governo dell’emirato “un incendio e' scoppiato in un container all'interno di una nave ancorata nel porto di J… - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: UPDATE [07.07-22:30] Porto di Jebel Ali #Dubai #Emirati Arabi Uniti #UAE #ESPLOSIONE #INCENDIO imbarcazione ormeggiata #Je… - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: BREAKING [07.07-22:20] Porto di Jebel Ali #Dubai #Emirati Arabi Uniti #ESPLOSIONE #INCENDIO #JebelAli – Seguiranno aggiorn… - RadioBullets : Secondo il governo dell’emirato “un incendio e' scoppiato in un container all'interno di una nave ancorata nel port… -