Covid, le notizie. Contagi risalgono in Europa. Rt in salita in 8 regioni italiane. LIVE (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il commissario Figliuolo punta ora a "convincere 215 mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi, per tornare a scuola in sicurezza". ll ministro Speranza interviene sull'obbligo di vaccinazione ai sanitari: "Dobbiamo lavorare perché quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la più importante arma” Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il commissario Figliuolo punta ora a "convincere 215 mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi, per tornare a scuola in sicurezza". ll ministro Speranza interviene sull'obbligo di vaccinazione ai sanitari: "Dobbiamo lavorare perché quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la più importante arma”

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale p… - MediasetTgcom24 : Variante Delta spaventa la Gran Bretagna, picco di 28mila nuovi casi | Festa in un locale a Codogno: scoppia focola… - Agenzia_Ansa : Covid, Colombia: oltre 110 mila i morti da inizio pandemia - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Colombia: oltre 110 mila i morti da inizio pandemia - SkyTG24 : Covid, le notizie. Contagi risalgono in Europa. Rt in salita in 8 regioni italiane. LIVE -