Covid Fvg oggi, 22 contagi: dati e news 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 22 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 7 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati 3.936 tamponi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 22 i nuovidi coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo idel bollettino di, 7. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati 3.936 tamponi ...

I viticultori dei Colli friulani fanno squadra per le nuove sfide del mercato digitale ...che ha svolto un'accurata analisi degli attuali scenari dei consumi e delle abitudini post covid.

