Berrettini in semifinale a Wimbledon: il tweet del Napoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon. Il tennista italiano batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e scrive la storia del tennis italiano. Anche il Napoli ha voluto fare i complimenti a Berrettini con un tweet in cui ha scritto: “Bravissimo Matteo”. Sicuramente un momento magico per lo sport italiano, con la Nazionale di calcio che conquistato la finale di Euro2020 e l’Italia del Basket che invece si è qualificata alle Olimpiadi dopo 17 anni, grazie alla vittoria splendida sulla Serbia. Bravissimo Matteo https://t.co/9JOZngsWBa — Official SSC Napoli ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteoin. Il tennista italiano batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e scrive la storia del tennis italiano. Anche ilha voluto fare i complimenti acon unin cui ha scritto: “Bravissimo Matteo”. Sicuramente un momento magico per lo sport italiano, con la Nazionale di calcio che conquistato la finale di Euro2020 e l’Italia del Basket che invece si è qualificata alle Olimpiadi dopo 17 anni, grazie alla vittoria splendida sulla Serbia. Bravissimo Matteo https://t.co/9JOZngsWBa — Official SSC...

Advertising

Coninews : ???? FE-NO-ME-NA-LE ???? @MattBerrettini supera in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime e conquista la sua pr… - Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - FBiasin : Esulta, ma la palla ha toccato il nastro. Fa niente, ribatte. E vince. #Berrettini in semifinale a #Wimbledon! L… - valeube : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semifinale… - ElisabethWolf84 : RT @perchetendenza: #Berrettini: Perché ha battuto il canadese Auger-Aliassime in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) e si è qualificato per l… -