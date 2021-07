Assassini fanno irruzione in casa e uccidono il Presidente: Jovenel Moise è morto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Presidente haitiano Jovenel Moise è stato assassinato di fronte a sua moglie. Stando a quanto riportato dai media locali, un gruppo di individui non identificati ha fatto irruzione nella residenza privata del Presidente (nei sobborghi di Port-au-Prince, ndr), intorno all’una di notte. Jovenel Moise è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, come ha confermato il primo ministro ad interim Claude Joseph. Alcuni degli assalitori parlavano spagnolo. Il 53enne è stato “ferito a morte” mentre sua moglie Martine sarebbe stata ferita da più spari. La First Lady ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilhaitianoè stato assassinato di fronte a sua moglie. Stando a quanto riportato dai media locali, un gruppo di individui non identificati ha fattonella residenza privata del(nei sobborghi di Port-au-Prince, ndr), intorno all’una di notte.è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, come ha confermato il primo ministro ad interim Claude Joseph. Alcuni degli assalitori parlavano spagnolo. Il 53enne è stato “ferito a morte” mentre sua moglie Martine sarebbe stata ferita da più spari. La First Lady ...

Assassini fanno irruzione in casa e uccidono il Presidente: Jovenel Moise è morto

