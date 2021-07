Temptation Island 2021, Tommaso Eletti e Valentina Nulli si lasciano dopo il falò di confronto (Di martedì 6 luglio 2021) Seppur gelosissimo di Valentina Nulli, Tommaso Eletti l'ha tradita con una tentatrice: nel falò di confronto la donna ha deciso di lasciarlo e abbandonare Temptation Island 2021. Temptation Island 2021 perde la prima coppia: Valentina Nulli lascia Tommaso Eletti durante il falò di confronto. Il ragazzo, che si era detto gelosissimo della sua fidanzata, ha baciato più volte una delle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021) Seppur gelosissimo dil'ha tradita con una tentatrice: neldila donna ha deciso di lasciarlo e abbandonareperde la prima coppia:lasciadurante ildi. Il ragazzo, che si era detto gelosissimo della sua fidanzata, ha baciato più volte una delle ...

Advertising

vvalerioo : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - jessymiyy : @pascluc no ormai ci prendiamo la qualunque, tranne quelli di temptation island ???? - GiuliaAttanasi3 : RT @HYUN00s: gli uomini a temptation island devono capire che non sono lee minho - verdianasenia : RT @iosononicol: io mentre guardo temptation island cercando di capire perché umiliarsi in tv e non lasciarsi prima #TemptationIsland http… - mblack_f : Adesso ditemi che Tommaso di Temptation Island non è Nick Jonas nell'anno 2007/2008 circa.. #TemptationIsland… -