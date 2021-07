Siae | Mogol | dedicare a Raffaella Carrà auditorium Rai Foro Italico

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma – Il Presidente, Giulio Rapetti, ha scritto oggi al Presidente Marcello Luigi Foa, all’Ad Fabrizio Salini e al Cda della Rai per proporre di intitolare aicona dello spettacolo e della televisione italiani, l’RAI del. E’ quanto si legge in una nota. “Non devo spendere troppe parole per raccontare cosa ha rappresentatoper la televisione nel nostro paese e in particolare per la Rai. Un’eccellenza assoluta che ha dato prestigio all’azienda e al nostro Paese nel mondo. ...