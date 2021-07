Napoli, subito tegola infortuni: fuori Mertens per 3 mesi. La situazione (Di martedì 6 luglio 2021) Il Napoli perde per tre mesi Dries Mertens: salterà tutto il pre campionato, le amichevoli e le prime gare di Serie A Dries Mertens è la prima assenza per infortunio del Napoli di Luciano Spalletti. Il giocatore belga si è dovuto operare alla spalla sinistra, intervento che richiederà tra i 70 e gli 80 giorni per recuperare la condizione idonea all’attività agonistica. Come scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante partenopeo salterà quindi tutta la preparazione, le amichevoli di pre campionato e le prime gare di Serie A. Sarà probabilmente arruolabile a partire dalla prima ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Ilperde per treDries: salterà tutto il pre campionato, le amichevoli e le prime gare di Serie A Driesè la prima assenza pero deldi Luciano Spalletti. Il giocatore belga si è dovuto operare alla spalla sinistra, intervento che richiederà tra i 70 e gli 80 giorni per recuperare la condizione idonea all’attività agonistica. Come scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante partenopeo salterà quindi tutta la preparazione, le amichevoli di pre campionato e le prime gare di Serie A. Sarà probabilmente arruolabile a partire dalla prima ...

