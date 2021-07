Manfredonia | uccise il rivale | 24 anni a Cipparano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manfredonia uccise

La Gazzetta del Mezzogiorno

... il il camionista mafredoniano 52enne accusato di aver ucciso il compagno della ex moglie, il consulente del lavoro 53enne Vincenzo Paglione, anche lui di, assassinato il 5 febbraio 2020 ...Foggia - È stato condannato a 24 anni di carcere, in Corte d'Assise a Foggia, Biagio Cipparano, 53 anni, reo confesso dell'omicidio di Vincenzo Paglione, 54 anni, compiuto a(Foggia) la mattina del 5 febbraio 2020. È stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione, concedendo però le attenuanti generiche, cosa che gli ha evitato l'ergastolo; la pm Marina ...MANFREDONIA - Condannato a 24 anni di carcere Biagio Cipparano, il il camionista mafredoniano 52enne accusato di aver ucciso il compagno della ex moglie, il consulente del lavoro 53enne Vincenzo Pagli ...È stato condannato a 24 anni di carcere, in Corte d'Assise a Foggia, Biagio Cipparano, 53 anni, reo confesso dell'omicidio di Vincenzo Paglione, 54 anni, compiuto a Manfredonia la mattina del 5 febbra ...