Italia Spagna: testa fredda, cuore caldo, piedi per terra (Di martedì 6 luglio 2021) Il grande giorno di Italia Spagna è arrivato: questa sera a Wembley gli Azzurri di Mancini si giocano la semifinale da favoriti Italia Spagna, una notte da leoni. Euro 2020 corre veloce verso la sua definizione con le gare di semifinale che infuocheranno Londra tra stasera e domani, eleggendo le magnifiche due che domenica si sfideranno per il trono continentale. Mai negli ultimi 15 anni gli Azzurri si erano presentati al cospetto della Furie Rosse da favoriti. Lo dicono razionalmente le quote dei bookmakers, ma anche più passionalmente lo sostengono gli addetti ai lavori, noi in primis per altro. La nostra Nazionale ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Il grande giorno diè arrivato: questa sera a Wembley gli Azzurri di Mancini si giocano la semifinale da favoriti, una notte da leoni. Euro 2020 corre veloce verso la sua definizione con le gare di semifinale che infuocheranno Londra tra stasera e domani, eleggendo le magnifiche due che domenica si sfideranno per il trono continentale. Mai negli ultimi 15 anni gli Azzurri si erano presentati al cospetto della Furie Rosse da favoriti. Lo dicono razionalmente le quote dei bookmakers, ma anche più passionalmente lo sostengono gli addetti ai lavori, noi in primis per altro. La nostra Nazionale ha ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - nadaritachi_sw : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su #Rai1… - elena300467 : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su #Rai1… -