Inghilterra, Southgate: "La Danimarca ha già vinto un Europeo, noi no. Non sottovalutiamoli" (Di martedì 6 luglio 2021) Il CT dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Danimarca valida per le semifinali di Euro 2020: "Loro hanno già vinto un Europeo, è più di noi: penso che a volte la gente del nostro paese si dimentichi di questo. Non abbiamo mai giocato una finale, per i nostri calciatori è l'opportunità di scrivere un pezzo di storia". Ha dato un commento sull'assenza di Eriksen nelle file danesi: "Assenza Eriksen? Duro colpo per loro, sia per il giocatore che per tutto ciò che è successo. Però hanno risposto in maniera sorprendente a tutto ciò: mi ...

