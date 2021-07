Funerali di Raffaella Carrà | corteo e camera ardente | l’ultimo saluto durerà tre giorni

(Di martedì 6 luglio 2021) Tre iper dire addio ama dove e quando avranno luogo i, come potremo dareall’artista scomparsa ieri. E’ stato necessario un po’ di tempo per organizzare tutto e le ultime notizie sullae ilfunebre sembrano definite. L’addio allasarà anche un modo per celebrarla. Nessuno sapeva della sua malattia se non gli stretti collaboratori, gli amici di una vita, i nipoti.non ha voluto che il suo pubblico ...

Advertising

Adnkronos : #RaffaellaCarrà, venerdì i funerali: domani corteo nei luoghi #Rai, camera ardente al Campidoglio. - Corriere : ?? I funerali di Raffaella Carrà si terranno venerdì a Roma. Giovedì la camera ardente - repubblica : ?? L'addio a Raffaella Carra', domani a Roma il corteo nei luoghi simbolo della Rai. Giovedi' la camera ardente, ven… - MariCeliberti : #RaffaellaCarra, domani i funerali a #Roma: ecco dove si svolgeranno - DANI56 : RT @RaiNews: Il corteo farà tappa nei luoghi Rai che l'hanno vista protagonista -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Raffaella

Si terranno venerdì 8 luglio a Roma idiCarrà, morta a 78 anni, alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Domani alle 16 il feretro partirà dalla sua casa, in Via Nemea 21, con un corteo funebre a tappe per ...Si terranno venerdì 8 luglio a Roma idiCarrà, morta a 78 anni, alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Domani alle 16 il feretro partirà dalla sua casa, in Via Nemea 21, con un corteo funebre a tappe per ...Le esequie presso la Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Pausini: Propongo di dedicarle un doveroso lutto nazionale. Malgioglio: Intitolare studi Rai via Teulada a Raffaella ...ROMA (ITALPRESS) – Si svolgeranno venerdì 9 luglio alle 12, a Roma presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio, i funerali di Raffaella Carrà. Ma le celebrazioni di ...