Euro 2020, la classifica marcatori (Di martedì 6 luglio 2021) Al via Euro 2020 e oltre alla lotta per vincere il titolo continentale in palio c’è il premio per il miglior capocannoniere. Sono tanti i bomber al via della rassegna Uefa, da Kane a Ronaldo, passando per Immobile, Lukaku, Benzema (ma anche Griezmann e Mbappe) e via discorrendo. Ciascuno di loro spera di vincere comunque il titolo di campioni d’Europa, ma una soddisfazione personale è sempre gradita. Andiamo dunque a scoprire la classifica marcatori costantemente aggiornata. classifica marcatori GIOCATORE SQUADRA GOL Ronaldo Portogallo 5 Schick Repubblica ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Al viae oltre alla lotta per vincere il titolo continentale in palio c’è il premio per il miglior capocannoniere. Sono tanti i bomber al via della rassegna Uefa, da Kane a Ronaldo, passando per Immobile, Lukaku, Benzema (ma anche Griezmann e Mbappe) e via discorrendo. Ciascuno di loro spera di vincere comunque il titolo di campioni d’pa, ma una soddisfazione personale è sempre gradita. Andiamo dunque a scoprire lacostantemente aggiornata.GIOCATORE SQUADRA GOL Ronaldo Portogallo 5 Schick Repubblica ...

Advertising

team_world : ULTIMI 15 MINUTI per votare KILL MY MIND di Louis Tomlinson nel sondaggio che trovate qui ?? sul profilo della comp… - team_world : Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che… - EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - giaco_iaco : ????????#ItaliaSpagna è la mia partita. Le radici da una parte, il cuore dall'altra. Sono stati giorni intensi e frenet… - defence_lesss : RT @team_world: Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che stiamo… -