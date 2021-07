Coronavirus, i dati – Tornano a crescere i contagi: +33% rispetto ai primi due giorni della settimana scorsa. Oggi sono 907, 24 i morti (Di martedì 6 luglio 2021) Tornano a crescere i contagi in Italia, anche a causa della diffusione sempre più importante della variante Delta anche nel nostro Paese. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 907 le persone risultate positive al test per il Coronavirus. Questo a fronte, comunque, di 192.424 tamponi processati, più del doppio di quelli di ieri. E questo permette una nuova diminuzione del tasso di positività che scende dallo 0,6% allo 0,47% in 24 ore. Ma è confrontando i dati tra i primi due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021)in Italia, anche a causadiffusione sempre più importantevariante Delta anche nel nostro Paese. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministeroSalute,907 le persone risultate positive al test per il. Questo a fronte, comunque, di 192.424 tamponi processati, più del doppio di quelli di ieri. E questo permette una nuova diminuzione del tasso di positività che scende dallo 0,6% allo 0,47% in 24 ore. Ma è confrontando itra idue ...

