Clash | Artifacts of Chaos | annunciato il ritorno di Zeno Clash - ecco trailer e data di uscita

(Di martedì 6 luglio 2021) A sorpresa al Nacon Connect di oggi è statoof, che uscirà l'anno prossimo su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, e Xbox One. Nel gioco interpretiamo Pseudo, un guerriero con l'obbiettivo di ottenere gli Artifact ofnel mondo dizoik, in cui vige solo una regola: un gioco mortale di dadi decide le regole. Obbedisci a queste regole e affronta i brutali combattimenti corpo a corpo.il primodiof ...

Advertising

Eurogamer_it : A sorpresa al #NaconConnect di oggi è stato annunciato Clash: Artifacts of Chaos, che uscirà l'anno prossimo -

Ultime Notizie dalla rete : Clash Artifacts

Gamesvillage

È appena andata in onda l’edizione 2021 del Nacon Connect, l’evento digitale organizzato dal publisher francese per rivelare dettagli e novità dei videogiochi in uscita prossimamente, più qualche annu ...