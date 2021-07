Carolina Marconi e il cancro, dopo la chemio rasa i capelli a zero (Di martedì 6 luglio 2021) “Ecco a vuoi la vostra pelatina, ho rasato i capelli da sola nn ne potevo più. Vederli cadere, e rasarli è stata una liberazione. Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera vediamo sempre il lato positivo. Non mollo mai, l’umore a “pallettoni“ nonostante tutto… La salute è la cosa fondamentale, questo percorso mi sta insegnando molto”. Con queste parole inizia il post in cui Carolina Marconi mostra il video mentre si rasa i capelli a zero. L’ex gieffina aveva annunciato la sua battaglia contro il cancro al seno e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) “Ecco a vuoi la vostra pelatina, hoto ida sola nn ne potevo più. Vederli cadere, erli è stata una liberazione. Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera vediamo sempre il lato positivo. Non mollo mai, l’umore a “pallettoni“ nonostante tutto… La salute è la cosa fondamentale, questo percorso mi sta insegnando molto”. Con queste parole inizia il post in cuimostra il video mentre si. L’ex gieffina aveva annunciato la sua battaglia contro ilal seno e ...

Advertising

andreastoolbox : Carolina Marconi si è rasata i capelli a zero: È stata una liberazione - zazoomblog : Carolina Marconi non perde il sorriso: un nuovo taglio di capelli in vista del nuovo ciclo di chemioterapia -… - infoitcultura : Carolina Marconi taglia i capelli prima della seconda chemio: 'Sorrido, ma non pensate che non ne soffra' - zazoomblog : Carolina Marconi la lotta al cancro il taglio di capelli è definitivo - #Carolina #Marconi #lotta #cancro - infoitcultura : 'Che Dio t'assista', Carolina Marconi, il movimento che manda in tilt - VIDEO -