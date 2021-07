Cà Maiol Roseri | l’estate è donna

(Di martedì 6 luglio 2021) Sarà un’estate tutta al femminile? Chissà. Di sicuro il rosa riferito allanon tramonta mai. E tra i colori del vino è ancora tra i più apprezzati. Perché richiama i profumi, l’eleganza, la freschezza e la piacevolezza. Ca’, tra le aziende vinicole più affermate del Lago di Garda lo sa bene e ha dedicato alle donne tre eleganti limited edition:(già disponibile), Prestige (che sarà rilasciato dal 9 luglio) e Molin (per cui bisogna attendere fino al 23 luglio). Limited EditionValte?nesi Riviera del Garda Classico Chiaretto DOCLe bottiglie custodite in latta riciclata sono impreziosite dalle ...

Sopred, cooperativa agricola che opera in tutto il mondo nel settore dell'erba medica disidratata, compie 60 anni e rinnova gli organismi interni. Italino Babini, raggiunta l'età per il ritiro, dopo t ...