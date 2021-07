Blocco della funivia del Monte Faito, scatta l’inchiesta (Di martedì 6 luglio 2021) Monte Faito – La procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta su ciò che è accaduto due giorni fa alla funivia del Faito. Quest’ultima, partita alle 17:20 dalla stazione del Monte Faito, ha subìto un arresto, presumibilmente a casa di un Blocco del sistema di sicurezza per un problema elettrico. Blocco della funivia del Monte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 luglio 2021)– La procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta su ciò che è accaduto due giorni fa alladel. Quest’ultima, partita alle 17:20 dalla stazione del, ha subìto un arresto, presumibilmente a casa di undel sistema di sicurezza per un problema elettrico.delL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

