Assegno temporaneo Inps per i figli | cos' è | chi ne ha diritto e cosa fare per averlo - VIDEO

(Di martedì 6 luglio 2021) A meno di due giorni dall’apertura della procedura per l’per isul sito dell’, sono pervenute già 75.000 domande riferite in totale a oltre 125.000 minori, con l’87%...

'L'- spiegano dalla sigla associativa degli artigiani - è erogato in presenza di figli minori di 18 anni (inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo) ed è determinato ...Di seguito un riassunto di alcuni punti salienti da ricordare rivolto a chiunque volesse richiedere l'. solo chi ha un ISEE inferiore a 50mila euro potrà beneficiare del...A meno di due giorni dall’apertura della procedura per l’ assegno temporaneo per i figli sul sito dell’ Inps , sono pervenute già 75.000 domande ...Reddito di Cittadinanza, confermato l'aumento relativo al mese di luglio 2021, grazie al decreto-legge 8 giugno 2021. Chi riceverà l'aumento?