Vaccini, Sicilia maglia nera: si allontana immunità di gregge (Di lunedì 5 luglio 2021) La Sicilia resta tra le ultime regioni in Italia per numero di vaccinati. A preoccupare, in particolare, è la statistica che si riferisce agli over 50: la Sicilia è infatti in fondo alla classifica nazionale dai 50 anni in su e penultima, dopo la Calabria, per l'immunizzazione di chi ha più di 90 anni.

