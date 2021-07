Traffico Roma del 05-07-2021 ore 20:00 (Di lunedì 5 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in redazione Massimo VES che abbiamo Al momento code per Traffico in direzione dell’EUR sulla via Pontina 3 Castel di Decima il raccordo anulare normalizzato invece il Traffico in direzione di Latina solo rallentamenti in uscita da Roma tra l’euro e il raccordo anulare e sul Raccordo Anulare ancora rallentamenti e code pure due carreggiate Esattamente tra la puntina Il latte è in carreggiata esterna e tra la Cassia bis e la Salaria e poi tra la centrale del latte e la Prenestina in carreggiata interna code che troviamo anche insultato Urbano ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021) LuceverdeBuonasera siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in redazione Massimo VES che abbiamo Al momento code perin direzione dell’EUR sulla via Pontina 3 Castel di Decima il raccordo anulare normalizzato invece ilin direzione di Latina solo rallentamenti in uscita datra l’euro e il raccordo anulare e sul Raccordo Anulare ancora rallentamenti e code pure due carreggiate Esattamente tra la puntina Il latte è in carreggiata esterna e tra la Cassia bis e la Salaria e poi tra la centrale del latte e la Prenestina in carreggiata interna code che troviamo anche insultato Urbano ...

Advertising

repubblica : Trasporti Roma, lunedì nero per la metro B: si rompe un treno, traffico in tilt. Zerocalcare: 'Il Popolo della Tibu… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-07-2021 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - stanzasingola2 : RT @certesere: ciao amore non piangere, ti mando un bacio scusami, ma a raggiungerti non ce la faccio lo sai com'è fatta Roma col traffico… - certesere : ciao amore non piangere, ti mando un bacio scusami, ma a raggiungerti non ce la faccio lo sai com'è fatta Roma col… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -