Spagna | Luis Enrique | “Contro Italia divertente Un solo errore da non fare…”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il commissario tecnico alla vigilia della garagli Azzurri valida per le semifinali di Euro 2020

Tutte le notizie sulla squadraA presentare la semifinale di Euro2020 tra Italia eè il ct degli iberici,Enrique. Il tecnico spagnolo verso gli azzurri non ha alcun rancore dopo la famosa gomitata rifilatagli da ..."Luis Enrique è in rampa di lancio", afferma il reporter spagnolo Graham Hunter, che crede di poter rivivere i trionfi di EURO 2008 e 2012.Il tecnico delle Furie Rosse ritorna anche sull'episodio del '94 in cui subì la gomitata di Tassotti: "Nessun rancore, è una brava persona e io amo l'Italia" ...