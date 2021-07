Sondaggio su indice di gradimento dei politici | De Luca conquista il podio | flop per de Magistris

(Di lunedì 5 luglio 2021) Vincenzo Deè tra i presidenti di Regione più amati dai cittadini. Lo rivela classifica annuale, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, sull’didegli amministratori italiani.sudidei, DeilDeil, posizionandosi al terzo posto, assieme al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Telebari : Il Sole 24 Ore, sondaggio su indice di gradimento amministratori locali: il sindaco più amato d’Italia è Decaro -… - Mic_Saba : Questo l'indice originale: 1. Il sondaggio non mi conviene 2. Soli e basta 3. Comunicare male 4. Mangiare a sbafo 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio indice

Cala l'di gradimento del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas che si piazza ... Classifica post - pandemia - Il'Governance Poll' coglie i trend degli amministratori ...Secondo l'ultimocondotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in eurozona, l'è salito a luglio a ...Pogliese e Orlando vengono fuori a pezzi dal sondaggio che prevedeva la domanda: “Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?“. L’indice di gradimento ...Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Region ...