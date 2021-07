Sarri: «A giugno ero disponibile per il Napoli. Mi chiamò a gennaio» (Di lunedì 5 luglio 2021) Maurizio Sarri intervistato a Sportitalia da Alfredo Pedullà. Ha confermato che fu contattato da De Laurentiis a gennaio: «Non ci fu una trattativa ma un contatto. Ci sentimmo. A tutti, anche al Napoli, ho detto che non ero pronto per prendere la squadra in corso, non credevo di poter dare qualcosa. Sarei stato disponibile per l’estate, anche per il Napoli». «Alla Juventus non abbiamo festeggiato lo scudetto, ciascuno è andato a cena per conto suo. Forse era dato per scontato. Adesso sarebbe il momento giusto di andare alla Juventus, ho visto che hanno festeggiato il quarto posto». «Jorginho? Se vincesse ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) Mauriziointervistato a Sportitalia da Alfredo Pedullà. Ha confermato che fu contattato da De Laurentiis a: «Non ci fu una trattativa ma un contatto. Ci sentimmo. A tutti, anche al, ho detto che non ero pronto per prendere la squadra in corso, non credevo di poter dare qualcosa. Sarei statoper l’estate, anche per il». «Alla Juventus non abbiamo festeggiato lo scudetto, ciascuno è andato a cena per conto suo. Forse era dato per scontato. Adesso sarebbe il momento giusto di andare alla Juventus, ho visto che hanno festeggiato il quarto posto». «Jorginho? Se vincesse ...

Advertising

napolista : A Sportitalia: «Alla Juventus non abbiamo festeggiato lo scudetto, ciascuno è andato a cena per conto suo. Ho visto… - STnews365 : Calciomercato Lazio, obiettivo Hysaj Hysaj è tra le priorità della Lazio per rinforzare la fascia. Un fedelissimo d… - GiordanoMontru1 : @GiuSette7 29 giugno 2020 ore 00:15, Juventus reduce da una stagione imbarazzante che non è diventata catastrofica… -