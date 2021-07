RAI1 SI FERMA PER RAFFAELLA CARRÀ: LA PRIMA PUNTATA DI CARRAMBA IN PRIMA SERATA (Di lunedì 5 luglio 2021) La Rai, di cui RAFFAELLA CARRÀ è stata la stella più luminosa dal debutto negli anni ’60 ai memorabili varietà degli anni ’70 e ’80, fino a CARRAMBA, il varietà andato in onda dal 1995 al 2009. Proprio questa sera RAI1 dedicata tutta la SERATA alla CARRÀ. Dopo una PUNTATA di Estate in Diretta, ricca di ricordi, testimonianze commosse frammenti della sua carriera straordinaria, alle 20.30 ci sarà una PUNTATA speciale di TecheTecheTè e in PRIMA SERATA la PRIMA ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 5 luglio 2021) La Rai, di cuiè stata la stella più luminosa dal debutto negli anni ’60 ai memorabili varietà degli anni ’70 e ’80, fino a, il varietà andato in onda dal 1995 al 2009. Proprio questa seradedicata tutta laalla. Dopo unadi Estate in Diretta, ricca di ricordi, testimonianze commosse frammenti della sua carriera straordinaria, alle 20.30 ci sarà unaspeciale di TecheTecheTè e inla...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: RAI1 SI FERMA PER RAFFAELLA CARRÀ: LA PRIMA PUNTATA DI CARRAMBA IN PRIMA SERATA - MMastrantuono : RT @bubinoblog: RAI1 SI FERMA PER RAFFAELLA CARRÀ: LA PRIMA PUNTATA DI CARRAMBA IN PRIMA SERATA - bubinoblog : RAI1 SI FERMA PER RAFFAELLA CARRÀ: LA PRIMA PUNTATA DI CARRAMBA IN PRIMA SERATA - trashtvstellare : Domina #UnaVoceperPadrePio su #Rai1 al 14% #Masantonio su #Canale5 si ferma all'8% e 1.323.000 tlsp e viene superat… - Francym97 : RT @MasterAb88: #Loveisintheair si conferma oltre il 16% (18% sul target commerciale) e travolge la concorrenza di Rai1 con #EstateInDirett… -