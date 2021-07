Proposta di matrimonio sul campo di calcio: il video è virale (Di lunedì 5 luglio 2021) Ha fatto il giro del web il video della Proposta di matrimonio del calciatore Hassani Dotson alla propria fidanzata nel corso del match contro il San Josè Earthquakes (Screen video)E’ diventato virale il video che ritrae il calciatore Hassani Dotson, che milita nelle fila del Minnesota United, club della MLS, Major League di Soccer, il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi, mentre, inginocchiato e con tanto di anello in mano, chiede alla propria fidanzata Petra Vuckocic di sposarlo. Fin qui nulla di nuovo e di originale visto che una simile scena è ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 luglio 2021) Ha fatto il giro del web ildelladidel calciatore Hassani Dotson alla propria fidanzata nel corso del match contro il San Josè Earthquakes (Screen)E’ diventatoilche ritrae il calciatore Hassani Dotson, che milita nelle fila del Minnesota United, club della MLS, Major League di Soccer, il massimo campionato diper club statunitensi e canadesi, mentre, inginocchiato e con tanto di anello in mano, chiede alla propria fidanzata Petra Vuckocic di sposarlo. Fin qui nulla di nuovo e di originale visto che una simile scena è ...

