Papa Francesco, decorso regolare dopo l'intervento al colon. Degenza di 7 giorni (Di lunedì 5 luglio 2021) È trascorsa senza complicazoni la prima notte al Gemelli per Papa Francesco, dopo l'operazione di ieri al colon. "Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra e ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede una Degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni", ha dichiarato il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 luglio 2021) È trascorsa senza complicazoni la prima notte al Gemelli perl'operazione di ieri al. "Sua Santitàè in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra e ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede unadi circa 7salvo complicazioni", ha dichiarato il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - junioreraldo : RT @Corriere: Il camerlengo Farrell sostituirà Francesco? Cosa prevede in questi casi il Diritto canonico - Pileggiroma : @Pontifex_it Lunga vita a Papa Francesco, che ho osato definire, in un mio scritto, Francesco Secondo -