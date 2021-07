"Non posso più leggere. E i miei capelli...". Iva Zanicchi, dramma-Covid infinito: come è ridotta oggi (Di lunedì 5 luglio 2021) No, il dramma non è ancora finito. A distanza di mesi. Si parla di Iva Zanicchi e delle pesantissime conseguenze che le ha lasciato in eredità il coronavirus. Ne parla la diretta interessata, in una intervista a Sogno, in cui si svela senza filtri né timori. Iva Zanicchi, per il Covid, ha perso anche un fratello. E parlando di come sta lei ora, spiega: "Perdita di capelli e abbassamento della vista, cosa che mi dispiace moltissimo perché io leggevo tanto, e ora non posso più farlo. Ma il medico mi ha assicurato che si tratta di aspettare, torneranno i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) No, ilnon è ancora finito. A distanza di mesi. Si parla di Ivae delle pesantissime conseguenze che le ha lasciato in eredità il coronavirus. Ne parla la diretta interessata, in una intervista a Sogno, in cui si svela senza filtri né timori. Iva, per il, ha perso anche un fratello. E parlando dista lei ora, spiega: "Perdita die abbassamento della vista, cosa che mi dispiace moltissimo perché io leggevo tanto, e ora nonpiù farlo. Ma il medico mi ha assicurato che si tratta di aspettare, torneranno i ...

Advertising

CarloCalenda : Posso osare una domanda ai guardiani della democrazia? Ma mentre Roma è sommersa di rifiuti qualcuno di voi ha pens… - fattoquotidiano : “Ora posso dirlo: l'autunno non sarà drammatico', sentire nelle parole di Massimo Galli rinnovato ottimismo fa senz… - francescacheeks : Non posso fare commenti sull'arbitraggio, giusto? - shinelikehope : raga madonna non posso dire una cosa carina sux 0ned1rect1on stans che è subito polemica ma vi fate un bagno nella… - petlifesaver : RT @UomoRango: #Sarri #Lazio non credo nei cavalli di ritorno, soprattutto se bizzosi ed uterini.. ma se tornassero a costo zero, con inga… -