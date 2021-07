Napoli, Dries Mertens operato alla spalla: I tempi di recupero (Di lunedì 5 luglio 2021) Dries Mertens operato alla spalla, lo annuncia il calcio Napoli con una nota sul sito ufficiale: “Dries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico“. La spalla “ballerina” era un problema serio per Dries Mertens, Le continue lussazioni hanno portato il calciatore a giocate calme e ponderate. Il problema alla spalla ha inficiato di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 luglio 2021)sp, lo annuncia il calciocon una nota sul sito ufficiale: “in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spsinistra da parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico“. La sp“ballerina” era un problema serio per, Le continue lussazioni hanno portato il calciatore a giocate calme e ponderate. Il problemaspha inficiato di ...

