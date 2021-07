Milan, il dopo Calhanoglu può essere un ex: l’indizio social (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Milan può sostituire Calhanoglu richiamando a ‘casa’ un ex: l’indizio sul colpo rossonero è partito dal profilo Instagram di Ibrahimovic C’eravamo tanto amati… La storia di Jack Bonaventura e il Milan potrebbe riaprirsi improvvisamente. Il trequartista nella passata stagione ha lasciato i rossoneri in scadenza di contratto per trasferirsi alla Fiorentina. A un anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilpuò sostituirerichiamando a ‘casa’ un ex:sul colpo rossonero è partito dal profilo Instagram di Ibrahimovic C’eravamo tanto amati… La storia di Jack Bonaventura e ilpotrebbe riaprirsi improvvisamente. Il trequartista nella passata stagione ha lasciato i rossoneri in scadenza di contratto per trasferirsi alla Fiorentina. A un anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La richiesta del #Milan dopo la prima offerta dell'Eintracht per #Hauge: c'è distanza tra le parti… - capuanogio : #Hauge a una cifra sotto i 10 mln non lo venderei, però immaginare che qualcuno possa svenarsi per un giocatore che… - ZZiliani : La domanda è: esiste nel web qualcosa di più triste del sito (tuttora attivo) della #Superlega che si propone ancor… - Zincoritorna : @MelquiadeSYN @SeasonNTRM Altrettanto, sempre tifato Real Madrid come seconda squadra dopo il Milan. Ho gioito all… - FerrariN30 : @AntoVitiello Dopo più di 50mln spesi sul mercato, per i riscatti , il Milan si ritrova indebolito e con zavorre co… -