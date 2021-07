Malattie cardiache | la valvola Harmony | l’innovazione della chirurgia

(Di lunedì 5 luglio 2021) I bambini nati con determinati tipi dicongenite hanno bisogno di interventi chirurgici al cuore sia dopo la nascita che da bambini, ma non solo spesso anche da adulti. Il team U-M ha impiantato valvoleautoevoluzionate di nuova approvazione per curare il rigurgito polmonare cronico nei pazienti, a giugno. Ora, un nuovo su Quotidianpost.

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #5luglio 1975 #ArthurAshe batte Jimmy Connors: è il primo giocatore nero a vincere a Wimbledon. Nel '79 una patologi… - mariobianchi18 : Il #5luglio 1975 #ArthurAshe batte Jimmy Connors: è il primo giocatore nero a vincere a Wimbledon. Nel '79 una pato… - Loosergoof : @SalvoSalento @Rom_Lisa @babitabby Se esistesse un vaccino contro le malattie cardiache e il tumore probabilmente e… - gbiondizoccai : Complimenti vivissimi ad @berteroale! - sismeditalia : Anche se l’#asma e le malattie cardiache sembrano non avere nulla in comune, sono stati riscontrati legami fra l’as… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie cardiache

Quotidiano Sanità

... di solito sotto forma di cambiamenti nei vasi coronari o aritmie. Nel complesso, il ...vanno valutati per i bambini infettati da COVID19 nei casi in cui vi siano preesistenti gravi...... di solito sotto forma di cambiamenti nei vasi coronari o aritmie. Nel complesso, il ...vanno valutati per i bambini infettati da COVID19 nei casi in cui vi siano preesistenti gravi...È un cervello di ritorno Alessandro Bertero. Il ricercatore piemontese, 33 anni originario di Bra nel Cuneese, è rientrato all’Università di Torino[...], dove si era laureato, dopo dieci anni di ricer ...Il ricercatore piemontese Alessandro Bertero è rientrato all’Università di Torino, dove si era laureato, dopo 10 anni di ricerca sulla genomica e l’ingegneria cardiaca a Cambridge e Seattle È il vinci ...