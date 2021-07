Macron e Mattarella | «l’asse Roma-Parigi» con vista sull’Africa

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 5 luglio 2021) Una maratona per la Ue, per celebrare la ritrovata intesa tra Italia e Francia, indell’«occasione storica» della Conferenza sul futuro dell’Europa, lanciata il 9 maggio. In due giorni e mezzo di visita di Stato acon un programma molto fitto – manifattura di Sèvres, incontri con Assemblea nazionale, Senato, primo ministro, sindaca di, Unesco, discorso alla Sorbonne, cerimonia all’Arc de Trimphe, persino Armani – il presidente Sergioieri all’Eliseo con Emmanuelha messo sulla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.