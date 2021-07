Led Zeppelin | il disastro al Vigorelli di Milano | Memories

(Di lunedì 5 luglio 2021) “Fuoco! Fuoco!”, grida Jimmy Page a un vigile del fuoco per segnalare il fumo che arriva dall’esterno e che si sta insinuando all’interno dell’arena. Il 5 luglio 1971 al Velodromodic’è il Cantagiro, il festival itinerante che prende esempio dal Giro D’Italia con la variante musicale. Ai presenti fa strano, in effetti, vedere che sul palco si alternano i New Trolls, Gianni Morandi e i Led. Lo sanno bene gli autoriduttori, quel collettivo che negli anni ’70 protesta contro la musica a pagamento. Per quella serata il pubblico ha pagato 1500 lire, una cifra considerata inaccettabile. Ecco perché autoriduttori ...

Advertising

Frances21272855 : Il 5 luglio del 1980 a Monaco di Baviera, Simon Kirke dei Bad Company si unisce ai LED ZEPPELIN per suonare la dopp… - Giac_Ciap : @MetalMetthiu78 I Ricchi e Poveri la stessa sera sullo stesso palco dei Led Zeppelin? ???? - RadioFrecciaOf : Giovedì 8 luglio, ore 11:00 #FrecciaBigMatch - La Finale Fra pochi giorni avremo il vincitore: Led Zeppelin o Pin… - statodelsud : Led Zeppelin, 50 anni fa il concerto al Vigorelli di Milano: la sconfitta della musica - Pino__Merola : Led Zeppelin, 50 anni fa il concerto al Vigorelli di Milano: la sconfitta della musica -

Ultime Notizie dalla rete : Led Zeppelin

, annichiliti sul palco, dissero: 'Mai più in Italia'. E furono di parola. Quella sera c'erano di circa duemila agenti schierati. La band ci provò ad andare avanti. E a fermarli non ...Per una tappa del Cantagiro ifecero tappa a Milano. Nella tensione del momento, a farne le spese fu Gianni Morandi. Il 5 luglio 1971 isuonarono in Italia. E l'evento rimase indimenticabile. Tristemente ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Led Zeppelin, 50 anni fa il concerto al Vigorelli di Milano: la sconfitta della musica ...Per una tappa del Cantagiro i Led Zeppelin fecero tappa a Milano. Nella tensione del momento, a farne le spese fu Gianni Morandi.