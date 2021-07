La cittadinanza è questione di genere. Cambiamo norme, per tutte le Saman (Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano le ricerche di Saman Abbas, la giovane ragazza scomparsa circa due mesi fa in provincia di Reggio Emilia. Tutto fa pensare che Saman sia stata uccisa, probabilmente da un familiare e in maniera premeditata. E questo a causa di un suo tentativo di emanciparsi rispetto al progetto di vita che i genitori volevano imporle. Con la ricerca del corpo di Saman continuano la rabbia e il senso di impotenza di fronte all’ennesima vita strappata troppo presto e troppo ingiustamente. Una giovane donna di soli 18 anni, l’ennesima che ha visto stroncare i suoi desideri e i progetti per il futuro solo per il fatto stesso di volerlo prendere in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano le ricerche diAbbas, la giovane ragazza scomparsa circa due mesi fa in provincia di Reggio Emilia. Tutto fa pensare chesia stata uccisa, probabilmente da un familiare e in maniera premeditata. E questo a causa di un suo tentativo di emanciparsi rispetto al progetto di vita che i genitori volevano imporle. Con la ricerca del corpo dicontinuano la rabbia e il senso di impotenza di fronte all’ennesima vita strappata troppo presto e troppo ingiustamente. Una giovane donna di soli 18 anni, l’ennesima che ha visto stroncare i suoi desideri e i progetti per il futuro solo per il fatto stesso di volerlo prendere in ...

La riforma della cittadinanza? E' anche una questione di genere

