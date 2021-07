Gattuso si difende: “Io chiamato terrone, poco credibile come razzista” (Di lunedì 5 luglio 2021) Gennaro Gattuso si difende dalle accuse di razzismo. Il tecnico aveva lasciato al Fiorentina anche perché aveva un’offerta dal Tottenham, voluto fortemente da Fabio Paratici. Gattuso però non ha mai allenato la formazione di Londra, anche perché è stato accusato di aver pronunciato frasi razziste. Ma l’ex tecnico del Napoli ha voluto fare chiarezza su questo punto, difendendosi da tutte le accuse di razzismo e sessismo. Eppure, malgrado il bel gioco del Napoli, sembra che a Londra i tifosi non l’abbiano voluta perché leisarebbe razzista, sessista e omofobo. «Faccio fatica a credere che sia stato questo il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 luglio 2021) Gennarosidalle accuse di razzismo. Il tecnico aveva lasciato al Fiorentina anche perché aveva un’offerta dal Tottenham, voluto fortemente da Fabio Paratici.però non ha mai allenato la formazione di Londra, anche perché è stato accusato di aver pronunciato frasi razziste. Ma l’ex tecnico del Napoli ha voluto fare chiarezza su questo punto,ndosi da tutte le accuse di razzismo e sessismo. Eppure, malgrado il bel gioco del Napoli, sembra che a Londra i tifosi non l’abbiano voluta perché leisarebbe, sessista e omofobo. «Faccio fatica a credere che sia stato questo il ...

Advertising

GoalItalia : Panchina del Tottenham sfumata per Gattuso che si difende dalle accuse di razzismo ricevute ?? - infoitsport : Adani difende Gattuso: 'Fiorentina si salvò in modo indegno e già aveva alzato commissioni' - infoitsport : Adani difende Gattuso e attacca la Fiorentina: 'Unico club ad aumentare costi commissioni' - tuttonapoli : Adani difende Gattuso: 'Fiorentina si salvò in modo indegno e già aveva alzato commissioni' - Andrea842631710 : Il motivo per cui #Adl DIFENDE #Gattuso è ovvio: Sta mettendo al sicuro #Spalletti, fa capire che non è uno che vo… -