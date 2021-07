Elden Ring tra l' Interregno e i Senzaluce | ecco gli ultimi dettagli ufficiali

(Di lunedì 5 luglio 2021)è uno dei giochi più attesi del momento. E come potrebbe essere altrimenti? Il gioco è il frutto di una collaborazione di due tra i più brillanti esponenti del fantasy contemporaneo. Oggi il sito di Bandai Namco è stato aggiornato a sorpresa con un passo che ci fa immergere nel mondo del gioco, l', e ci parla della missione dei. "L'Ordine aureo è infranto. In tutto l', i semidei che possiedono i frammenti dell'Anello ancestrale litigano e guerreggiano sulle rovine di un regno perfetto, ormai abbandonato dalla guida aurea della Volontà superiore. I reietti giungono ...

