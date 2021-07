E’ morta Raffaella Carrà aveva 78 anni l’Italia in lutto (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà è morta. La showgirl per decenni simbolo della televisione italiana si è spenta alle 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato il suo corpo, così minuto ma anche così straripante di energia: il triste annuncio è stato dato dal marito Sergio Iapino, al suo fianco per tanti anni, Leggi su people24.myblog (Di lunedì 5 luglio 2021). La showgirl per decenni simbolo della televisione italiana si è spenta alle 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempoattaccato il suo corpo, così minuto ma anche così straripante di energia: il triste annuncio è stato dato dal marito Sergio Iapino, al suo fianco per tanti

Advertising

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - TgLa7 : E' Morta Raffaella Carrà - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - ParolaPensa : RT @trash_italiano: Non ci posso credere. È morta Raffaella Carrà. - redkni : RT @LokiSnape: MA IN CHE SENSO È MORTA RAFFAELLA CARRÀ no raga no vi prego, doveva condurre l'Eurovision 2022 in Italia no raga ho il cuore… -