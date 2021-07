Damiano dei Maneskin nel 2016 è apparso in una puntata di Un Medico In Famiglia (Di lunedì 5 luglio 2021) Damiano David dei Maneskin è apparso in una puntata de Un Medico in Famiglia e no, non è una barzelletta. Anche se non è proprio come sembra. Il frontman dei Maneskin, infatti, non ha mai “recitato” nella fortunata serie di Rai Uno, ma ha semplicemente prestato la propria immagine con “uno stile da fighetto” per la realizzazione di un falso profilo Facebook di tale Luigi Pacchiarotti. A guardare quel profilo Facebook (inquadrato bene con tanto di foto di Damiano) è stato il piccolo Bobò che aveva avanzato qualche dubbio che quello fosse il vero figlio di ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 luglio 2021)David deiin unade Unine no, non è una barzelletta. Anche se non è proprio come sembra. Il frontman dei, infatti, non ha mai “recitato” nella fortunata serie di Rai Uno, ma ha semplicemente prestato la propria immagine con “uno stile da fighetto” per la realizzazione di un falso profilo Facebook di tale Luigi Pacchiarotti. A guardare quel profilo Facebook (inquadrato bene con tanto di foto di) è stato il piccolo Bobò che aveva avanzato qualche dubbio che quello fosse il vero figlio di ...

