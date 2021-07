Cristiano Malgioglio distrutto dal dolore per la morte di Raffaella Carrà. Le sue ultime parole l’avevano emozionato (Di lunedì 5 luglio 2021) La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto l’Italia intera. La notizia annunciata da Sergio Japino ha subito fatto il giro della rete e i fan della grandissima icona della musica nostrana sono rimasti increduli. C’è disperazione sui social network, dove sono state postate decine e decine di messaggi struggenti. E poco fa uno dei primi personaggi famosi a omaggiare la memoria dell’immensa artista è stato il suo amico e collega Cristiano Malgioglio, che ha riportato parole davvero molto emozionanti. Così è stata annunciata la scomparsa di Raffaella Carrà da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Ladiha sconvolto l’Italia intera. La notizia annunciata da Sergio Japino ha subito fatto il giro della rete e i fan della grandissima icona della musica nostrana sono rimasti increduli. C’è disperazione sui social network, dove sono state postate decine e decine di messaggi struggenti. E poco fa uno dei primi personaggi famosi a omaggiare la memoria dell’immensa artista è stato il suo amico e collega, che ha riportatodavvero molto emozionanti. Così è stata annunciata la scomparsa dida ...

Giuh_h : la telefonata di Cristiano Malgioglio una pugnalata al cuore ?? - underoostom : cristiano malgioglio che piange in diretta tv per la carrà?? - serperuta : RT @sonfattacosi: Cristiano Malgioglio su Raiuno completamente devastato per la morte di Raffaella Carrà. Mi sento come lui. - xsaransia : Piangendo perché ho sentito la telefonata di cristiano malgioglio su rai uno, è disperato e non riusciva neanche a parlare ?? #RaffaellaCarrà - sofia_marasco : Oddio sentire cristiano Malgioglio che piange disperato come un bambino... I brividi ?? #RaffaellaCarrà -