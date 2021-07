BCE, acquisti netti settimanali PEPP frenano a 15,7 miliardi (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Tornano a rallentare fino a 15,7 miliardi di euro gli acquisti netti settimanali di titoli della BCE, con il programma anticrisi pandemica PEPP. Secondo i dati della banca di Francoforte, l’ammontare complessivo di bond accumulati con questo programma ha raggiunto 1,185,6 miliardi di euro, al 2 luglio scorso. La settimana precedente, chiusa al 25 giugno, la BCE e l’Eurosistema delle banche centrali avevano effettuato, con il PEPP, acquisti netti per 24,3 miliardi di euro segnano una accelerazione rispetto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Tornano a rallentare fino a 15,7di euro glidi titoli della BCE, con il programma anticrisi pandemica. Secondo i dati della banca di Francoforte, l’ammontare complessivo di bond accumulati con questo programma ha raggiunto 1,185,6di euro, al 2 luglio scorso. La settimana precedente, chiusa al 25 giugno, la BCE e l’Eurosistema delle banche centrali avevano effettuato, con ilper 24,3di euro segnano una accelerazione rispetto ...

