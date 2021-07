Al via la partnership tra Cattolica Assicurazioni e Assofranchising (Di lunedì 5 luglio 2021) Gli ultimi dati Istat (Aprile 2021) stimano un incremento sia dell’indice di fiducia dei consumatori (da 100,9 a 102,3) sia dell’indice di fiducia delle imprese (da 94,2 a 97,3). Per quanto riguarda queste ultime, si registra un miglioramento della fiducia in tutti i settori osservati. In particolare, nell’industria manifatturiera l’indice sale da 101,9 a 105,4 e nelle costruzioni da 147,9 a 148,5. Nei servizi di mercato l’indice aumenta da 85,4 a 87,1 e nel commercio al dettaglio da 91,2 a 95,8. Uno scenario che appare positivo e che coinvolge anche la formula dell’autoimpiego in affiliazione, un’opportunità che merita prodotti dedicati anche dal punto di vista assicurativo. Questo il ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021) Gli ultimi dati Istat (Aprile 2021) stimano un incremento sia dell’indice di fiducia dei consumatori (da 100,9 a 102,3) sia dell’indice di fiducia delle imprese (da 94,2 a 97,3). Per quanto riguarda queste ultime, si registra un miglioramento della fiducia in tutti i settori osservati. In particolare, nell’industria manifatturiera l’indice sale da 101,9 a 105,4 e nelle costruzioni da 147,9 a 148,5. Nei servizi di mercato l’indice aumenta da 85,4 a 87,1 e nel commercio al dettaglio da 91,2 a 95,8. Uno scenario che appare positivo e che coinvolge anche la formula dell’autoimpiego in affiliazione, un’opportunità che merita prodotti dedicati anche dal punto di vista assicurativo. Questo il ...

Questo il senso della partnership nata tra Cattolica Assicurazioni S.p.A, uno dei principali player del mercato assicurativo italiano, e Assofranchising, l'Associazione che tutela e difende gli intere ...

