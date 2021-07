Abusi sessuali su minore. Sconto di pena per don Galli. La Diocesi: "Resta sospeso" (Di lunedì 5 luglio 2021) Rozzano (Milano) - Sconto di pena in appello per don Mauro Galli , l'ex parroco di Rozzano , accusato di Abusi sessuali commessi nel dicembre 2011 a danno di un ragazzino allora 15enne. Lo ha deciso ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 luglio 2021) Rozzano (Milano) -diin appello per don Mauro, l'ex parroco di Rozzano , accusato dicommessi nel dicembre 2011 a danno di un ragazzino allora 15enne. Lo ha deciso ...

SkyTG24 : Milano, prete accusato di abusi su un 15enne: condannato in appello a 5 anni e 6 mesi - Agenzia_Ansa : I Boy Scout d'America hanno chiuso con un accordo record da 850 milioni di dollari il più grande caso di abusi sess… - ilpost : Boy Scouts of America dovrà pagare un risarcimento di 850 milioni di dollari per gli abusi sessuali subiti da quasi… - Sport_Legnano : Pena ridotta per l’ex prete di Legnano accusato di abusi sessuali - Ancora nessuna condanna dal tribunale ecclesias… - nicoblu73 : RT @RLABUSO: la Corte di Appello del Tribunale di Milano ha confermato la condanna per abusi sessuali su un minore di don Mauro Galli, sace… -