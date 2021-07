The Legend of Zelda, una rara versione del titolo NES può essere vostra alla modica cifra di 110.000 dollari! (Di domenica 4 luglio 2021) Una rara variante, sigillata ed immacolata, del classico The Legend of Zelda, uscito su NES nel 1987, è attualmente in vendita all'asta. Si tratta di un pezzo incredibilmente ambito e la prova risiede nell'ultima offerta avanzata: nel momento in cui scriviamo, il titolo all'asta ha raggiunto l'incredibile prezzo di 110.000 dollari. Come mai questa versione è così rara? A quanto pare, si tratta di quella che i collezionisti chiamano variante "NES R", prodotta per pochissimi mesi nell'87 e, di conseguenza, a tiratura limitata. Nel 1988, tale stampa fu sostituita dalla più ... Leggi su eurogamer (Di domenica 4 luglio 2021) Unavariante, sigillata ed immacolata, del classico Theof, uscito su NES nel 1987, è attualmente in vendita all'asta. Si tratta di un pezzo incredibilmente ambito e la prova risiede nell'ultima offerta avanzata: nel momento in cui scriviamo, ilall'asta ha raggiunto l'incredibile prezzo di 110.000 dollari. Come mai questaè così? A quanto pare, si tratta di quella che i collezionisti chiamano variante "NES R", prodotta per pochissimi mesi nell'87 e, di conseguenza, a tiratura limitata. Nel 1988, tale stampa fu sostituita dpiù ...

