Nicola Carraro | chi è il marito di Mara Venier?

(Di domenica 4 luglio 2021)è noto ai più per essere il consorte della famosissima presentatrice televisiva ed ex attriceha infatti sposatonel 2006 ed è il terzodella Signora della Domenica.è nato a Milano il 1° febbraio 1942 e inizialmente la sua carriera si focalizza sull’editoria: essendo nipote di Angelo Rizzoli appena ventenne rimane fino al 1974 nell’azienda di famiglia, per poi acquistare la Sperling & Kupfer nel 1977 per poi affacciarsi alla produzione di film famosi come Amori miei, Cristo ...

Advertising

infoitcultura : Mara Venier e Nicola Carraro: festa per i 15 anni di matrimonio - zazoomblog : Mara Venier festeggia le nozze di cristallo: il romantico regalo di Nicola Carraro [FOTO] - #Venier #festeggia… - infoitcultura : Mara Venier, 15 anni di matrimonio con Nicola Carraro: dediche d'amore e 101 rose rosse - infoitcultura : Mara Venier, che romantica: ecco come festeggia 15 anni d'amore con Nicola Carraro - infoitcultura : Mara Venier e Nicola Carraro celebrano il loro anniversario | Il post della conduttrice su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Carraro

Puglia 24 NEWS

Mara Venier e, annivesario romantico/ "15 anni di matrimonio per noi" Il litigio tra Mara Venier e Teo Mammucari a Tú sí que vales e la gag a Domenica In Tanto per chiarire, il ...Mara Venier e, annivesario romantico/ "15 anni di matrimonio per noi" Se fino alla scorsa settimana Domenica In dedicava ampio spazio all'informazione sanitaria con tutte le ultime ...Mara Venier, stella indiscussa di Domenica In, è legata a Nicola Carraro da anni, ma durante un’intervista ha rivelato un segreto: ecco chi è stato il suo amante Mara Venier ha fatto la storia delle t ...Mara Venier dopo l'arrivederci a Domenica In torna con "Una voce per padre Pio" in prima serata su Rai1 e riporta in tv Albano e Romina Power ...